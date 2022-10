Bomba atomica, generale Tricarico: «Minaccia concreta, si rischiano cento Torri gemelle» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Muoia Sansone con tutti i filistei, è questa la sindrome di Putin? «I segnali ci sono e c?è da temerlo. L?Alleanza deve mettere nel conto anche l?ipotesi... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Muoia Sansone con tutti i filistei, è questa la sindrome di Putin? «I segnali ci sono e c?è da temerlo. L?Alleanza deve mettere nel conto anche l?ipotesi...

GiovaQuez : Santoro: 'Quindi siccome l'Ucraina ha diritto a difendersi gli Stati Uniti hanno diritto di sparare una bomba atomi… - G87957225 : RT @Yon_Yonson71: Ma ve lo ricordate quando scendevamo in piazza contro la guerra in Vietnam chiedendo ai vietnamiti di arrendersi perché g… - Mariate48641882 : RT @Naty73020047: Cioè, fatemi capire bene: ora è colpa degli ucraini, che putin minaccia il mondo con la bomba atomica?! - AndreaM99022068 : @davcarretta @GiuseppeConteIT Io non penso che cercare la pace sia essere filo qualcuno. La mia domanda è: visto qu… - GaetanoBellino : RT @Naty73020047: Cioè, fatemi capire bene: ora è colpa degli ucraini, che putin minaccia il mondo con la bomba atomica?! -