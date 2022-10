LIVE Inter-Barcellona 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: i nerazzurri ottengono una vittoria fondamentale! (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALA IL SIPARIO A SAN SIRO! L’Inter BATTE IL Barcellona 1 A 0!!!!!!!! 90+8? ONANA! Cross lento del Barcellona, il portiere Interista attentissimo in uscita fa sua la sfera. 90+7? Ultimi 90 secondi di un finale di partita di sofferenza pura per l’Inter. 90+7? Mkhitaryan riconquista un pallone fondamentale!! Riparte l’Inter! 90+6? DEMBELE’! Occasione Barcellona, il francese con un tiro-cross va vicinissimo al pareggio! 90+5? Alza il muro l’Inter! Prima Asllani e poi Dzeko spazzano via la minaccia. 90+4? Busquets mette una palla in mezzo all’area di rigore, respinta della difesa nerazzurra. 90+3? Vincic non va neanche a rivedere l’azione e fa ripartire il gioco. ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALA IL SIPARIO A SAN SIRO! L’BATTE IL1 A 0!!!!!!!! 90+8? ONANA! Cross lento del, il portiereista attentissimo in uscita fa sua la sfera. 90+7? Ultimi 90 secondi di un finale di partita di sofferenza pura per l’. 90+7? Mkhitaryan riconquista un pallone! Riparte l’! 90+6? DEMBELE’! Occasione, il francese con un tiro-cross va vicinissimo al pareggio! 90+5? Alza il muro l’! Prima Asllani e poi Dzeko spazzano via la minaccia. 90+4? Busquets mette una palla in mezzo all’area di rigore, respinta della difesa nerazzurra. 90+3? Vincic non va neanche a rivedere l’azione e fa ripartire il gioco. ...

Inter_TV : ??? LIVE! Da San Siro tutto pronto per #InterBarcellona!?? Un ospite speciale insieme a @EvaGini, @acevedomv7 e Thoma… - MCaronni : RT @vaccaronni: Grande serata a @vaccaronni Twitch con la Champions di inter, Milan, Napoli e Juve. Lo stadio della @OfficialASRoma. Con @N… - cattismo : RT @AmalaTV_: Col maestro in live ???? #AmalaTV #Inter - zazoomblog : LIVE Inter-Barcellona 1-0: dentro Dzeko - #Inter-Barcellona #dentro #Dzeko - infoitsport : LIVE - Inter-Barcellona 1-0, 70': annullato gol a Pedri, cartellino giallo per Calhanoglu -