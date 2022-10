sportli26181512 : Champions League, la moviola LIVE: Ajax-Napoli, regolare il gol di Kudus: Di seguito i principali casi da moviola d… - sportli26181512 : Ajax-Napoli diretta: ora LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match… - zazoomblog : Ajax Napoli: sintesi tabellino risultato moviola e cronaca LIVE - #Napoli: #sintesi #tabellino - junews24com : Juve Maccabi Haifa Primavera: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live - sportli26181512 : Serie A, la MOVIOLA LIVE: regolare il gol di Doig: Di seguito la moviola degli episodi arbitrali più discussi del m… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Di seguito i principali casi dadelle sfide di Champions che vedono impegnate le squadre italiane stasera. INTER - BARCELLONA (ore 21, San Siro) Arbitro: Slavko Vincic Assistenti arbitrali: Andraz Kovacic, Tomaz Klancnik ...All'Amsterdam Arena, il match valido per la 3ª giornata di Champions 2022/2023 tra Ajax e Napoli: sintesi, tabellino, risultato,e cronacaAll'Amsterdam Arena, Ajax e Napoli si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi Ajax - Napoli 1 - 1 1 - Iniziato il match. 3 - ... La moviola LIVE: Ajax-Napoli, gol regolari. Inter-Barcellona: fallo di mano di Garcia in area, ma Lautaro è in fuorigioco | Primapagina | Calciomercato.com Allo Stadio San Siro, il match valido per la 3ª giornata di Champions 2022/2023 tra Inter e Barcellona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Amsterdam Arena, Inter e Barcellona si ...All’Amsterdam Arena, il match valido per la 3ª giornata di Champions 2022/2023 tra Ajax e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Amsterdam Arena, Ajax e Napoli si affrontano ...