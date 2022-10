Chiara Ferragni | il vestito si restringe sempre di più | lo specchio è da infarto

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 4 ottobre 2022)è senza ombra di dubbio la regina delle influencer in Italia in questi anni e la sua bellezza è diventatapiù unica. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che fino a qualche anno fa nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe diventatodi più popolare il lavoro dell’influencer, con il grande merito che sicuramente va dato a un mito assoluto del settore come. Ansa FotoAbbiamo ammiratodi più in questi ultimi anni la crescitadi più esponenziale di moltissime ragazze che non hanno assolutamente perso tempo nel tentare di diventare delle icone del mondo dello spettacolo. I tempi sono davvero molto cambiati, per questo motivo si diventa assolutamente logico ed evidente a tutti come la ...