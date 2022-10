Borse, per i broker non è solo rimbalzo tecnico: le banche centrali molleranno la presa (Di martedì 4 ottobre 2022) Secondo gestori e strategist, la rimonta di bond e azioni è dovuta in primis a coperture dopo situazioni di ipervenduto, ma BoE e Banca australiana hanno aperto la strada per un cambio di atteggiamento futuro Leggi su ilsole24ore (Di martedì 4 ottobre 2022) Secondo gestori e strategist, la rimonta di bond e azioni è dovuta in primis a coperture dopo situazioni di ipervenduto, ma BoE e Banca australiana hanno aperto la strada per un cambio di atteggiamento futuro

Agenzia_Ansa : Le Borse europee peggiorano mentre aumentano le preoccupazioni per una recessione economica globale, con l'intensif… - fisco24_info : Borse, per i broker non è solo rimbalzo tecnico: le banche centrali molleranno la presa: Secondo gestori e strategi… - MKT_INS : Altra seduta all’insegna degli acquisti per le borse europee, trainate dall’andamento positivo di #WallStreet. - redhank7 : @Luca_3T Non più..ho le borse grandi per sentirmi meno stronzo verso il pianeta terra quando vado a fare la spesa?? - bobdvc : @ilaryblasi_ooc E Francesco ne farà uno davanti a Gucci/ Fendi per le borse ?? ?? -