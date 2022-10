gippu1 : Il #Napoli è la PRIMA squadra della storia delle Coppe Europee a segnare CINQUE gol in casa dell'Ajax #AjaxNapoli - UEFAcom_it : Il Napoli è la prima squadra a segnare 5 gol sul campo dell'Ajax in Europa ?????????? #UCL | @sscnapoli - DiMarzio : #UCL | @sscnapoli, problemi per #Kvaratskhelia: costretto al cambio - sora_02 : RT @DiarioOle: Gol de Napoli a los 81': Giovanni Simeone | Ajax 1-6 Napoli #ChampionsLeague #UCL | Seguilo en - gigiski2011 : Volevate vedere lo spettacolo dell’Ajax?? Vabbè uguale vi abbiamo fatto vedere il nostro…Napoli=FIFA23 ???????? #AjaxNapoli -

In campo la terza giornata dei gironi di Champions League: l'Inter ospita il Barcellona, mentre ilgioca contro l'ad Amsterdam. Inter - Barcellona 1 - 0 DIRETTA1 - 6 DIRETTA I GOL1 - 6 rete di Simeone all'81'1 - 5 rete di Kvaratskhelia al 63'1 - 4 rete di Raspadori al 47' INTER - Barcellona 1 - 0 ...Dove vederlasarà visibile in diretta su Sky Sport (canale 253) e Mediaset Infinity. Il match sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. La diretta testuale ...Ajax-Napoli 1-6: gli azzurri più belli di sempre entrano nella storia. Quattro gol al Liverpool, tre ai Rangers e sei all'Ajax, a domicilio. Gruppo A, terza giornata della fase a gironi di Champions ...Nel corso del match, valevole per terza giornata del girone d’andata del gruppo A di Champions League contro l’Ajax, il Napoli e Spalletti perdono per infortunio il talento Khvicha Kvaratskhelia. Il ...