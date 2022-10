Ricordate la partita di Maradona nel fango? Il bambino curato grazie a quella raccolta fondi ora è stato arrestato per spaccio

(Di domenica 2 ottobre 2022)resta per sempre uno dei momenti più alti del culto di Diego Armando. Il calciatore più forte al mondo che il 18 marzo 1985 si presenta in un campettoso di Acerra per giocare unadi beneficienza. Lo scopo era curare un, che anchea quel gesto e airaccolti, quando aveva poco più di un anno fu portato in Svizzera dai genitori, che poterono pagare la costosa operazione al palato. Oggi quelha 38 anni ed èarredai carabinieri a Bellaria Igea Marina (Rimini) con l’accusa di. “è come un padre per me”, diceva qualche anno fa in tv Luca Quarto. La celebre...

Il Fatto Quotidiano

È stato arrestato per spaccio un uomo che a solo un anno di vita era stato curato grazie a Maradona. Nel 1985 il Pibe de Oro aveva organizzato una partita di beneficenza per pagare al piccolo una oper ...