Papa Francesco, l'appello chiaro a Putin e Zelensky davanti al mondo intero (Di domenica 2 ottobre 2022) Il duro ennesimo di Papa Francesco contro il dramma in corso che mette in guardia dal rischio ancora più spaventoso che si potrebbe presentare prossimamente se non si compie un atto rivoluzionario che il Pontefice invoca in nome del Signore. davanti alla tragedia che si consuma ogni giorno sotto gli occhi della comunità internazionale, spiega L'articolo proviene da La Luce di Maria.

