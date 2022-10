Inter | altra sconfitta per Inzaghi | la posizione della società

(Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo la dura batosta subita contro l’Udinese nel turno che ha preceduto la sosta per le nazionali, l’di Simonesi trova ancora una volta dover fare i conti con un’amaraquesta volta ad operaRoma del grande ex Josè Mourinho. Nonostante la crisi di risultati Simonevede il bicchiere mezzo pieno e nel post gara di ieri sera ha dichiarato di non sentirsi in pericolo:“Se mi sento a rischio? Gli allenatori lo sono tutte le settimane, sono preoccupato ma fiducioso. Usciremo da questo momento, tutti insieme da squadra”. Intanto laha confermato ancora una volta la fiducia al suo allenatore, che è chiamato all’immediato riscatto in Champions League contro il ...

