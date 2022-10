‘In cammino’, film prodotto in Sabina sul pellegrinaggio sulle Vie di Francesco (Di domenica 2 ottobre 2022) RIETI – Il 6 ottobre un importante appuntamento che riguarda la Via di Francesco. Alle ore 18.30 presso il cinema Mancini di Monterotondo verrà presentato in anteprima il docufilm In cammino della giovane regista polacca Joanna Janikowska. Il film è stato prodotto da Pietro Oddo in collaborazione con Slow Sabina Onlus, la Rete della Via di Francesco nel Lazio e i Comuni aderenti all’accordo di programma per la Via di Francesco e il turismo lento. Il documentario vuole raccontare le motivazioni che spingono tanti pellegrini ad intraprendere un viaggio non solo fisico ma soprattutto interiore. È stato definito un road movie fatto a piedi. L’incontro tra il pellegrino e chi lo accoglie lungo il cammino è sapientemente raccontato dall’occhio discreto della regista che ... Leggi su sabinaonline (Di domenica 2 ottobre 2022) RIETI – Il 6 ottobre un importante appuntamento che riguarda la Via di. Alle ore 18.30 presso il cinema Mancini di Monterotondo verrà presentato in anteprima il docuIn cammino della giovane regista polacca Joanna Janikowska. Ilè statoda Pietro Oddo in collaborazione con SlowOnlus, la Rete della Via dinel Lazio e i Comuni aderenti all’accordo di programma per la Via die il turismo lento. Il documentario vuole raccontare le motivazioni che spingono tanti pellegrini ad intraprendere un viaggio non solo fisico ma soprattutto interiore. È stato definito un road movie fatto a piedi. L’incontro tra il pellegrino e chi lo accoglie lungo il cammino è sapientemente raccontato dall’occhio discreto della regista che ...

GilaGilardino : Contento nel dare continuità di risultati. Proseguire il cammino con grande umiltà in campo e rispetto dell’avversa… - marcobardazzi : Il cammino di trasformazione digitale di @TV2000it e @inblu2000it, un progetto di cui @beamediacompany è orgogliosa… - 75Ginny : RT @Bibibobibox: Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato.Abbi rispe… - maferba0 : RT @Bibibobibox: Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato.Abbi rispe… - Eddie7916 : @araujopampanin Quest'anno sembra che fatichi o un po di più a chiudere le partite.. X me però strategia e risparmi… -

Diretta/ Renate Pordenone (risultato 0 - 0) streaming video tv: in campo, via! Il Renate ha iniziato il suo cammino con una sconfitta in casa del Novara ma si è rialzato alternando vittorie interne contro Sangiuliano City e Juventus U23 ai pareggi fuori casa contro Pro Vercelli ... Pigiama run a Morbegno per i bambini malati oncologici ... con le illustrazioni di Manuela Vanotti, una fiaba a lieto fine in cui protagonista non è la malattia ma il piccolo Mattia che affronterà un cammino con coraggio e decisione, senza rinunciare ai ... la Repubblica Il Renate ha iniziato il suocon una sconfittacasa del Novara ma si è rialzato alternando vittorie interne contro Sangiuliano City e Juventus U23 ai pareggi fuori casa contro Pro Vercelli ...... con le illustrazioni di Manuela Vanotti, una fiaba a lieto finecui protagonista non è la malattia ma il piccolo Mattia che affronterà uncon coraggio e decisione, senza rinunciare ai ... Ma il cammino è ancora lungo