(Di domenica 2 ottobre 2022) Il Nyt fa ala. Rory Smith – firma del New York Times – dedica loro la prima parte della sua newsletter settimanale. Parte da, dal racconto del suo incontro con Rui Costa al termine di-Benfica. “Mi ha detto che oggi il calcio è sottosopra”, ha detto. “Se un giocatore indovina un passaggio, è già un fenomeno. Se fa un passaggio di 40 metri, è un doppio fenomeno”. Più tardi,avrebbe affermato che i giocatori moderni “non pensano, non interpretano, obbediscono”. Il Nyt descrivecome uno di quegli anziani che rimbrottano i giovani. Visto comeha raccontato il suo incontro con Rui Costa, era difficile non immaginare i due come una coppia di anziani avvizziti, seduti ...

napolista : Il Nyt fa a pezzi la Juventus e Allegri: «sono vecchi e senza visione» Il club è definito in rovina, incapace di a… -

Rivista Studio

...vende collezione di stampe per circa 3 milioni di sterline Alcuni di questi oggetti - scrive il... FOTO Vasi di ceramica della dinastia Qing in mille, giacche rubate dal Museo di Picasso a ...Nel mondo fu salutato come un eroe, ma in patria, ricorda il, la sua azione riformatrice nel ... e si assiste così a insoliti 'baratti di trofei' e a contrattazioni in cui perparticolarmente ... Il New York Times dice che Giorgia Meloni si ispira a Tolkien come fosse un autore sacro La telefonata di sconforto: "Mamma, stiamo perdendo, al diavolo l'esercito russo, Putin è uno stolto, lui vuole prendere Kiev, ma non c’è modo di poterlo fare" ...