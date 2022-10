I diversi volti della Salerno musicale (Di domenica 2 ottobre 2022) di Olga Chieffi Dallo scrigno prezioso della chiesa di San Giorgio, dove venerdì sera si è conclusa la seconda giornata della maratona promossa dalla Associazione Alessandro Scarlatti, in collaborazione con il Conservatorio “G.Martucci” di Salerno, dedicata al pianismo da camera, di Wolfgang Amadeus Mozart, alla Sala Pasolini ove l’Associazione Tempi Moderni ha ospitato il progetto Truffaut, di Rita Marcotulli, opera complessa, che sposa la battaglia di sapore adorniano, dell’ingresso della “musica nuova” accanto alle immagini, passando per il teatro Verdi, dove si è provato con Daniel Oren l’Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, mai rappresentata in città, è un solo pas de chat, per dirla in linguaggio coreutico. Una giornata intensamente densa di musica, che ha aperto il week-end nel segno di un’offerta culturale di ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 2 ottobre 2022) di Olga Chieffi Dallo scrigno preziosochiesa di San Giorgio, dove venerdì sera si è conclusa la seconda giornatamaratona promossa dalla Associazione Alessandro Scarlatti, in collaborazione con il Conservatorio “G.Martucci” di, dedicata al pianismo da camera, di Wolfgang Amadeus Mozart, alla Sala Pasolini ove l’Associazione Tempi Moderni ha ospitato il progetto Truffaut, di Rita Marcotulli, opera complessa, che sposa la battaglia di sapore adorniano, dell’ingresso“musica nuova” accanto alle immagini, passando per il teatro Verdi, dove si è provato con Daniel Oren l’Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, mai rappresentata in città, è un solo pas de chat, per dirla in linguaggio coreutico. Una giornata intensamente densa di musica, che ha aperto il week-end nel segno di un’offerta culturale di ...

