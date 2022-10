Ferrari prende posizione sul budget cap: “Storia grave per la F1” (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo la difesa della Red Bull con le parole di Chris Horner e Helmut Marko e la dura accusa di Mercedes per bocca di Toto Wolff, anche la Ferrari si è espressa, dopo un primissimo silenzio, sulla questione budget cap. La Rossa di Maranello, a differenza della scure calata dal team principal del team stellato, si è tenuta più cauta parlando di “Storia grave per la F1” auspicando severità solo se le colpevolezze, però, saranno davvero accertate. Il pensiero della Ferrari sullo sforamento del budget cap, parla Laurent Mekies Charles Leclerc Ferrari (Credit foto – Scuderia Ferrari pagina Twitter)“La riteniamo molto grave, ci aspettiamo una gestione esemplare dalla FIA. Ci fidiamo al 100% della FIA, che ha preso una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo la difesa della Red Bull con le parole di Chris Horner e Helmut Marko e la dura accusa di Mercedes per bocca di Toto Wolff, anche lasi è espressa, dopo un primissimo silenzio, sulla questionecap. La Rossa di Maranello, a differenza della scure calata dal team principal del team stellato, si è tenuta più cauta parlando di “per la F1” auspicando severità solo se le colpevolezze, però, saranno davvero accertate. Il pensiero dellasullo sforamento delcap, parla Laurent Mekies Charles Leclerc(Credit foto – Scuderiapagina Twitter)“La riteniamo molto, ci aspettiamo una gestione esemplare dalla FIA. Ci fidiamo al 100% della FIA, che ha preso una ...

TeppuzF : RT @CredoAtutto: Sono preoccupato, il mio amico che prende il reddito di cittadinanza come farà a pagare la benzina alla Ferrari? Io ci cre… - Lucilla93730473 : RT @CredoAtutto: Sono preoccupato, il mio amico che prende il reddito di cittadinanza come farà a pagare la benzina alla Ferrari? Io ci cre… - ptz_gabriele : Una qualifica confusa, con Leclerc che si prende una pole magnifica davanti a Perez e ad un Lewis Hamilton in gran… - gazzettamodena : Gp Singapore, Leclerc su Ferrari si prende la pole davanti a Perez e Hamilton. Quarto Sainz - foreverch1ld : la ferrari che prende una decisione giusta per leclerc, non sono abituata #SingaporeGP -