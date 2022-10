Curato da bimbo grazie a Maradona, finisce in manette per spaccio (Di domenica 2 ottobre 2022) È stato arrestato per spaccio un uomo che a solo un anno di vita era stato Curato grazie a Maradona. Nel 1985 il Pibe de Oro aveva organizzato una partita di beneficenza per pagare al piccolo una operazione chirurgica Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 ottobre 2022) È stato arrestato perun uomo che a solo un anno di vita era stato. Nel 1985 il Pibe de Oro aveva organizzato una partita di beneficenza per pagare al piccolo una operazione chirurgica

