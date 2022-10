Chi è Rita Pompili di Amici 22? Età e Instagram (Di domenica 2 ottobre 2022) Quello che sappiamo sulla ballerina di Amici 22 Rita Pompili, conosciuta anche come Rita Danza, dalla biografia alla vita privata, quanti anni ha e Instagram. Chi è Rita Pompili Nome e cognome: Rita PompiliData di nascita: è nata nel 2001Luogo di nascita: PadovaEtà: 21 anniSegno Zodiacale: informazione non disponibileAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileProfessione: ballerinaFidanzato: Rita è fidanzataTatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul suo corpoProfilo Instagram: @RitadanzaProfilo TikTok: @Ritadanzaa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 2 ottobre 2022) Quello che sappiamo sulla ballerina di22, conosciuta anche comeDanza, dalla biografia alla vita privata, quanti anni ha e. Chi èNome e cognome:Data di nascita: è nata nel 2001Luogo di nascita: PadovaEtà: 21 anniSegno Zodiacale: informazione non disponibileAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileProfessione: ballerinaFidanzato:è fidanzataTatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul suo corpoProfilo: @danzaProfilo TikTok: @danzaa L'articolo proviene da Novella 2000.

