West Ham-Wolves 1-0: ecco il primo gol di Scamacca in Premier League (VIDEO)

primo gol in Premier League per l'attaccante italiano Gianluca Scamacca con il West Ham. L'ex Sassuolo ha infatti sbloccato il match contro i Wolves con un gran gol dalla distanza. ecco il VIDEO del gol.

simodihno2 : @DomPepeLiberato Quello mo è andato al west ham lo hanno pagato 40 milioni e passa ,quando te lo danno - Elmarbergo : Primo gol di Scamacca (pagato 36 milioni) in Premier League. Il post del ds del West Ham su instagram - juvssl : @Paunz777 @FedericoDav_SSL no, quella del west ham - KingDave37 : @DebbyChelsea10 Gianluigi scamacca Italian st Plays for West ham transferred from sassuolo - Venom_1908 : Calciatore devastante, lo dico da tempi non sospetti, potrebbe diventare uno dei migliori in Europa, per me era sup… -