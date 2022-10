Vela | Europei Formula Kite 2022 | Riccardo Pianosi e Lorenzo Boschetti in semifinale | domani sarà caccia al titolo

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ultima giornata di Opening Series che si conclude con un bilancio agrodolce per l’Italia ai CampionatiOpen di, in corso di svolgimento a Lepanto. Il movimento tricolore porta due atleti alla Medal Series di, in cui verranno assegnate le medaglie continentali, mentre è sfumata in extremis la qualificazione di una rappresentante azzurra in campo femminile. Partiamo però dalle note liete e quindi dalla competizione maschile, in cuihanno staccato il pass per le semifinali. Il marchigiano classe 2005, nelle sei prove di Gold Fleet odierne, ha ottenuto uno score di 2-5-19-7-3-3 ed è 3° overall nella generale a pari punti con lo sloveno Toni Vodisek, premiato per un ...