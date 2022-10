Ultime Notizie – Pd | Renzi | “E’ finito | noi siamo il futuro”

(Di sabato 1 ottobre 2022) “Il Pd per come l’abbiamo conosciuto è, questione di mesi e il congresso lo chiarirà definitivamente”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, a margine dell’incontro con gli elettori a Milano. “Dopo questa campagna elettorale incredibile del Pd, masochista, tutti abbiano piena consapevolezza di questo: il Pd è il passato di questo Paese, ‘Renew Europe’ è il”, ha detto. “A tutti gli amici del Pd che ci hanno creduto – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – se vogliono continuare l’accanimento terapeutico, facciano pure, noiil‘Renew Europe’ e vogliamo migliorare il risultato raggiunto qui in Lombardia, anche se non sarà facile, e soprattutto vogliamo portare tutto il Paese, anche il Sud, ad avere quella ...

sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Quattro civili sono stati uccisi e sei feriti nei bombardamenti russi delle ultime 24 ore nella regione d… - Corriere : Tajani: «Salvini può fare il ministro dell’interno» - LaCnews24 : Serie B, verso Cosenza-Como: le ultime notizie e le probabili formazioni - CentroMeteoITA : #METEO - Ultime PIOGGE e #TEMPORALI in arrivo in #ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco i dettagli -

Corriere della Sera

Il vuole continuare la sua corsa in testa alla classifica. Per farlo però deve superare un ostacolo non da poco, il Torino di Juric. Spalletti è ancora privo di Osimhen ma in attacco sceglie Raspadori ...... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ... Elezioni 2022, le ultime notizie | Giorgia Meloni: «Risposte efficaci ai problemi, l’Italia torni a difendere... Gli atti delegati sono atti legislativi tecnici che il Parlamento Europeo ha delegato alla Commissione Europea, per meglio gestire la negoziazione di norme unitarie fra i membri del Parlamento europeo ...Prima giornata di campionato per la Gevi Napoli Basket che affronta i Vice Campioni d’Italia della Virtus Segafredo Bologna. La gar ...