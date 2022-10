Ucraina, Putin: "Pace solo se Kiev accetta annessioni Russia" (Di sabato 1 ottobre 2022) Vladimir Putin condiziona la Pace in Ucraina e la fine della guerra all'accettazione, da parte di Kiev, dell'annessione di altre quattro regioni - Repubblica popolare di Donetsk, Repubblica popolare ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Vladimircondiziona laine la fine della guerra all'zione, da parte di, dell'annessione di altre quattro regioni - Repubblica popolare di Donetsk, Repubblica popolare ...

TgLa7 : ++ #Ucraina, #Meloni: 'Annessione russa non ha valore. #Putin è una minaccia. Serve compattezza e unità democrazie… - LiaQuartapelle : La Crimea è Ucraina Zaporizhza è Ucraina Donetsk è Ucraina Lugansk è Ucraina Kherson è Ucraina. L’annessione di Pu… - martaottaviani : 40 minuti di delirio totale. Chi appoggia quello che ha detto #Putin o non capisce o è complice #Ucraina #Guerra #donbass #referendum - lanf64 : #Zelensky: l’#annessione dell'#Ucraina non significherà ciò che la #Russia spera di ottenere. Grande Presidente co… - vera_om93 : RT @lucianocapone: La Russia non controlla completamente nessuna delle quattro regioni che Putin dice di aver annesso. In due di esse prose… -