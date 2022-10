**Ucraina: attaccato convoglio civile, almeno 10 bambini uccisi** (Di sabato 1 ottobre 2022) Kiev, 1 ott. (Adnkronos) - Sarebbero 10 i bambini uccisi ieri nell'attacco da parte russa a un convoglio civile nella regione nord-orientale di Kharkiv, in Ucraina. Secondo il Servizio di sicurezza ucraina, le truppe russe avrebbero sparato su un convoglio di sette veicoli, uccidendo almeno 20 persone. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Kiev, 1 ott. (Adnkronos) - Sarebbero 10 iuccisi ieri nell'attacco da parte russa a unnella regione nord-orientale di Kharkiv, in Ucraina. Secondo il Servizio di sicurezza ucraina, le truppe russe avrebbero sparato su undi sette veicoli, uccidendo20 persone.

