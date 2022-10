Truffe ai danni di anziani, i Carabinieri di Monreale insegnano come difendersi (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono in aumento le Truffe e i raggiri ai danni degli anziani e delle persone fragili. Per questo l’Arma dei Carabinieri si mobilita e avvia una campagna di sensibilizzazione nei confronti della popolazione. I Carabinieri di Monreale incontrano gli anziani in occasione della festa dei nonni. L’appuntamento è per il 2 ottobre alle 11 all’interno (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono in aumento lee i raggiri aideglie delle persone fragili. Per questo l’Arma deisi mobilita e avvia una campagna di sensibilizzazione nei confronti della popolazione. Idiincontrano gliin occasione della festa dei nonni. L’appuntamento è per il 2 ottobre alle 11 all’interno (live.it)

