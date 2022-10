Siviglia vs Atletico Madrid – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 1 ottobre 2022) Sabato 1 ottobre sera al Ramon Sanchez Pizjuan andrà in scena la partita del weekend di LaLiga: il Siviglia, in costante miglioramento, affronterà l’imprevedibile Atletico Madrid di Diego Simeone. Dopo quattro sconfitte su cinque all’inizio della stagione, l’ultimo risultato del Siviglia, il pareggio per 1-1 in casa del Villarreal, è sembrato un buon punto per i padroni di casa, mentre gli ospiti dovranno riprendersi dalla dolorosa sconfitta nel derby subito prima della pausa internazionale. Il calcio di inizio di Siviglia vs Atletico Madrid è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Siviglia vs Atletico Madrid: a che punto sono le due squadre Siviglia Il mese scorso le cose si erano messe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 ottobre 2022) Sabato 1 ottobre sera al Ramon Sanchez Pizjuan andrà in scena la partita del weekend di LaLiga: il, in costante miglioramento, affronterà l’imprevedibiledi Diego Simeone. Dopo quattro sconfitte su cinque all’inizio della stagione, l’ultimo risultato del, il pareggio per 1-1 in casa del Villarreal, è sembrato un buon punto per i padroni di casa, mentre gli ospiti dovranno riprendersi dalla dolorosa sconfitta nel derby subito prima della pausa internazionale. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIl mese scorso le cose si erano messe ...

