Scuola Pacevecchia, al via i Lavori di adeguamento: plesso pronto entro 300 giorni

NTR24

E in questa frenesia di inaugurazioni e di roboanti annunci, davvero avremmo voluto vedere non certo l'apertura delladi, già promessa per novembre 2021, ma almeno un aggiornamento ...Anche all'istituto di, la cui riapertura era stata promessa per novembre 2021 dal ... Quando sempre in commissione lavori pubblici fu rilevato che si interveniva su unadestinata ad ... Scuola Pacevecchia, nei prossimi giorni al via i lavori: entro 10 mesi sarà pronta A margine di tali considerazioni, non possiamo tacere però sulla chiusura ormai sine die, che interessa ancora molti istituti cittadini, i cui cancelli stentano a riaprirsi. E in questa frenesia di in ...“La chiusura delle scuole disposta dal sindaco Mastella per allerta meteo – per la verità con ordinanze un po’ confuse – non era certo un obbligo previsto dalla Regione, ma sempre una facoltà, con all ...