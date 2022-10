Per chi non vuole accontentarsi dei "soliti" polizieschi (Di sabato 1 ottobre 2022) LA NOTTE DEL 12Genere: poliziesco esistenzial-psicologicoRegia: Dominik Moll. Con Basten Bouillon, Bouli Lanners, Mouna Squalem, Pauline Serieys, Théo Cholbi, Babtiste Perais, Anouk Grinberg Bastien Bouillon e Bouli Lanners nel film di Dominik Moll. Leggi anche › “I figli degli altri” di Rebecca Zlotowski: la recensione di Paolo Mereghetti › “Crimes of the Future”, la recensione di Paolo Mereghetti Appena arrivato al comando della polizia giudiziaria di Grenoble, il giovane Yohan deve indagare sulla misteriosa morte di una ventenne, bruciata viva mentre rincasava di notte. Non sappiamo niente dell’uccisa (che abbiamo visto per pochi minuti lasciare la casa di un’amica prima di andare incontro al suo omicida), ... Leggi su iodonna (Di sabato 1 ottobre 2022) LA NOTTE DEL 12Genere: poliziesco esistenzial-psicologicoRegia: Dominik Moll. Con Basten Bouillon, Bouli Lanners, Mouna Squalem, Pauline Serieys, Théo Cholbi, Babtiste Perais, Anouk Grinberg Bastien Bouillon e Bouli Lanners nel film di Dominik Moll. Leggi anche › “I figli degli altri” di Rebecca Zlotowski: la recensione di Paolo Mereghetti › “Crimes of the Future”, la recensione di Paolo Mereghetti Appena arrivato al comando della polizia giudiziaria di Grenoble, il giovane Yohan deve indagare sulla misteriosa morte di una ventenne, bruciata viva mentre rincasava di notte. Non sappiamo niente dell’uccisa (che abbiamo visto per pochi minuti lasciare la casa di un’amica prima di andare incontro al suo omicida), ...

