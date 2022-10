Notte Ricercatori Neuromed | rinnovato il dialogo tra scienza e cittadini

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – La ‘dei’ dell’Irccsdi Pozzilli (Is) ha assunto nel corso degli anni per un ruolo importante e anche quest’anno laeuropea della ricerca hailtra. Come in passato, anche l’edizione 2022 ha avuto al centro i giovani e le scuole. “Ieri il Simposio internazionale sulla diagnostica per immagini digitale, che ha rappresentato l’occasione per presentare la Rete europea Euro-BioImaging, della quale fa parte la piattaforma Digital Imaging Multimodal Platform (Dimp), coordinata dal Dipartimento di Innovazione in Ingegneria e Fisica del”. Lo sottolinea in una nota l’Irccsdi Pozzilli (Is). Ospiti il professor John Eriksson, ...