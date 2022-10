Meloni e democrazia. Di centrodestra o estrema destra? La riflessione di D’Ambrosio (Di sabato 1 ottobre 2022) Le campagne elettorali purtroppo non servono a spiegare i programmi politici. Se tutto va male sono uno spettacolo disgustoso di slogan senza senso, di promesse per allocchi, di giochi emotivi, di offese all’avversario, di finanziamenti ai partiti poco chiari e così via. Se tutto va bene assolvono al compito di parlare agli indecisi e a quella fascia di elettori che si sposta da destra a sinistra (e viceversa); sulla base di motivazioni infinite e quasi imperscrutabili. Per non parlare di chi non vota a cui si presta poca attenzione (di cui abbiamo parlato qui). La danza inizia con la proclamazione dei vincitori e la formazione del governo. Sembrerebbe che ieri i commissari europei, a porte chiuse e verbalizzazioni spente, abbiano chiesto a Paolo Gentiloni rassicurazioni sul futuro governo italiano (fonte La Repubblica). Non sono i soli. Se lo chiedono in molti, in ... Leggi su formiche (Di sabato 1 ottobre 2022) Le campagne elettorali purtroppo non servono a spiegare i programmi politici. Se tutto va male sono uno spettacolo disgustoso di slogan senza senso, di promesse per allocchi, di giochi emotivi, di offese all’avversario, di finanziamenti ai partiti poco chiari e così via. Se tutto va bene assolvono al compito di parlare agli indecisi e a quella fascia di elettori che si sposta daa sinistra (e viceversa); sulla base di motivazioni infinite e quasi imperscrutabili. Per non parlare di chi non vota a cui si presta poca attenzione (di cui abbiamo parlato qui). La danza inizia con la proclamazione dei vincitori e la formazione del governo. Sembrerebbe che ieri i commissari europei, a porte chiuse e verbalizzazioni spente, abbiano chiesto a Paolo Gentiloni rassicurazioni sul futuro governo italiano (fonte La Repubblica). Non sono i soli. Se lo chiedono in molti, in ...

