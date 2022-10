LIVE – Crotone-Juve Stabia 1-0, Serie C 2022/2023: girone C (DIRETTA) (Di sabato 1 ottobre 2022) Alle 17:30 di sabato 1 ottobre il Crotone sfiderà la Juve Stabia in uno scontro di alta classifica del girone C di Serie C. Una sfida sentitissima e che vede le due squadre con rispettivamente 13 e 10 punti in classifica. Quale sarà il risultato finale della partita? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d’inizio. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Crotone-Juve Stabia 1-0 (71? Gomez) 71? – GOL Crotone. Petriccione la tocca per Gomez, che buca la barriera e batte Barosi, trovando il gol dell’ex. 70? – Discesa straripante di Kargbo, Maggioni ferma l’azione ma trattiene palla in area: calcio di punizione a due poco fuori l’area piccola. 68? – Arriva ora una delle occasioni ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Alle 17:30 di sabato 1 ottobre ilsfiderà lain uno scontro di alta classifica delC diC. Una sfida sentitissima e che vede le due squadre con rispettivamente 13 e 10 punti in classifica. Quale sarà il risultato finale della partita? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d’inizio. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-0 (71? Gomez) 71? – GOL. Petriccione la tocca per Gomez, che buca la barriera e batte Barosi, trovando il gol dell’ex. 70? – Discesa straripante di Kargbo, Maggioni ferma l’azione ma trattiene palla in area: calcio di punizione a due poco fuori l’area piccola. 68? – Arriva ora una delle occasioni ...

