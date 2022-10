Leclerc: 'Un giro speciale, possiamo vincere il GP di Singapore' (Di sabato 1 ottobre 2022) Aveva lasciato Singapore prendendosi la pole nell'edizione 2019, e ha ritrovato il circuito di Marina Bay esattamente alla stessa maniera. Fanno due pole position consecutive per Charles Leclerc nella ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 1 ottobre 2022) Aveva lasciatoprendendosi la pole nell'edizione 2019, e ha ritrovato il circuito di Marina Bay esattamente alla stessa maniera. Fanno due pole position consecutive per Charlesnella ...

SkySportF1 : ?? CHARLES LECLERC E’ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen richiamato ai box nel giro più veloce I risultati ?… - paoloangeloRF : Leclerc, e sono 18! Il giro della pole a Singapore - vittoxnialler : RT @SkySportF1: ?? CHARLES LECLERC E’ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen richiamato ai box nel giro più veloce I risultati ? - doctor6924 : @Fred__18 Federico, per sapere la tua opinione; Leclerc stava migliorando di circa mezzo secondo al T2 all’ultimo g… - Roby_Passarelli : Leclerc in pole nel GP di Singapore! Inspiegabile Verstappen: butta via 2 volte il giro migliore -