GdS – Conte: "Mancanza di rispetto accostarmi alla Juve"

2022-09-29 16:47:56

L'allenatore del Tottenham: "È una roba incredibile nei confronti sia miei che di Allegri. Sono felice qui e mi sto godendo quest'esperienza, ci sono dei contratti firmati e non voglio sentirne più parlare"

Antonio Conte ha voluto respingere con forza ogni possibile accostamento alla Juventus. Il suo nome è comparso su alcuni organi di stampa, come possibile successore sulla panchina dei bianconeri se la crisi attuale dovesse condurre ad un esonero. Il tema è particolarmente sentito a Londra, dal momento che è proprio così che si è aperta la conferenza stampa di presentazione del derby con l'Arsenal capolista. Dopo aver riso alla domanda, si è espresso così: "È una roba incredibile. In questo periodo penso che sia un ..."

