Covid, le notizie di oggi. Iss: salgono casi bimbi età scolare, da 11% a 14,9%. DIRETTA (Di sabato 1 ottobre 2022) Il 25% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini under 5, il 39% nella fascia 5-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni. Lo evidenzia il report esteso dell'Istituto superiore di sanità. Da oggi stop all'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici, resta invece ancora in vigore fino alla fine di ottobre nelle strutture sanitarie e nelle Rsa

