Calciomercato Milan, Maldini interessato al difensore dell'Empoli: i dettagli

Uno sguardo al futuro. Il Milan di Stefano Pioli sarà di scena al Castellani di Empoli, per la sfida di campionato di questo sabato. I rossoneri devono rialzare da subito la testa, dopo la sconfitta nella precedente uscita stagionale, che ha visto i ragazzi di Pioli soccombere in casa con uno straripante Napoli. Il Milan poi, ha un altro grande problema, soprattutto per quanto riguarda la situazione infortuni: contro l'Empoli, Pioli dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più talentosi, di un insostituibile: di Theo Hernandez. Il nazionale transalpino era uscito acciaccato dalla sfida con il Napoli; ulteriori esami hanno poi evidenziato un infortunio muscolare: stiramento del lungo adduttore destro. Il favorito per sostituirlo è Ballo-Touré, ma il Milan guarda già al futuro, ed un prossimo sostituto di Theo potrebbe provenire ...

