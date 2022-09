Ucraina, Stefanini (Ispi): “Putin si è tagliato i ponti alle spalle” (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – L’annessione alla Russia delle regioni occupate in Ucraina “è una escalation politica”, con la quale Vladimir Putin “si taglia i ponti alle spalle” ed esclude “ogni possibilità di futuro negoziato”. A sottolinearlo all’Adnkronos è Stefano Stefanini, senior advisor dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi) Più che creare “un fatto compiuto”, ragiona l’ex ambasciatore presso la Nato, abbiamo una “situazione irreversibile”. Sia dal punto di vista russo, perché dopo l’annessione “diventa impossibile cedere”, ma “anche davanti alla comunità internazionale”. “Paesi ‘comprensivi’ verso la Russia, come potrebbe essere la Cina, non possono riconoscere l’annessione”. “E’ un passo – sottolinea Stefanini – con il quale ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – L’annessione alla Russia delle regioni occupate in“è una escalation politica”, con la quale Vladimir“si taglia isp” ed esclude “ogni possibilità di futuro negoziato”. A sottolinearlo all’Adnkronos è Stefano, senior advisor dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale () Più che creare “un fatto compiuto”, ragiona l’ex ambasciatore presso la Nato, abbiamo una “situazione irreversibile”. Sia dal punto di vista russo, perché dopo l’annessione “diventa impossibile cedere”, ma “anche davanti alla comunità internazionale”. “Paesi ‘comprensivi’ verso la Russia, come potrebbe essere la Cina, non possono riconoscere l’annessione”. “E’ un passo – sottolinea– con il quale ...

