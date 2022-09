Stefania Orlando contro i gieffini che deridono Marco Bellavia per i suoi problemi (Di venerdì 30 settembre 2022) La situazione nella casa del GF Vip sta degenerando, nonostante il rimprovero di Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini, i gieffini continuano ad isolare e deridere Marco Bellavia. Gegia, Ginevra Lamborghini, Charlie Gnocchi, Cristina Quaranta, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi, Pamela Prati, sono in molti ad aver usato parole orrende contro il vippone. La Prati ieri notte ha addirittura detto che Marco ‘le fa paura’. Sul caso si è espressa anche un’ex gieffina, Stefania Orlando. Stefania Orlando: “I talenti umani spesso più rari di quelli artistici”. La conduttrice e cantante su Twitter ha scritto che se fosse stata nella casa del Grande Fratello Vip le sarebbe piaciuto stare vicino a ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 settembre 2022) La situazione nella casa del GF Vip sta degenerando, nonostante il rimprovero di Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini, icontinuano ad isolare e deridere. Gegia, Ginevra Lamborghini, Charlie Gnocchi, Cristina Quaranta, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Carolinani, Pamela Prati, sono in molti ad aver usato parole orrendeil vippone. La Prati ieri notte ha addirittura detto che‘le fa paura’. Sul caso si è espressa anche un’ex gieffina,: “I talenti umani spesso più rari di quelli artistici”. La conduttrice e cantante su Twitter ha scritto che se fosse stata nella casa del Grande Fratello Vip le sarebbe piaciuto stare vicino a ...

ciprisupporter : RT @BITCHYFit: Stefania Orlando contro i gieffini che deridono Marco Bellavia per i suoi problemi - BITCHYFit : Stefania Orlando contro i gieffini che deridono Marco Bellavia per i suoi problemi - mollatemiplease : @stefyorlando Servirebbe una Stefania Orlando per ogni edizione. - dropintheocaen : preghiamo per i prelemi ancora ossessionati da stefania orlando - brokenmeIody : stefania orlando è stata una gran donna poteva piacere o non piacere però è stata una gran donna io l'ho sempre amata lei -