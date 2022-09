Si scrive Tax credit, si legge meno tasse per Fedez e i Maneskin: ecco i big beneficiati dal fisco (Di venerdì 30 settembre 2022) Si scrive Tax credit per la musica, si legge meno tasse per i cantanti. Stiamo parlando del credito d’imposta con tetto fino a 75mila euro previsto per quelle imprese del settore dello spettacolo e della musica con spese fino a 250mila euro. Un’agevolazione fiscale che premia diversi nomi noti del panorama musicale di casa nostra. Praticamente tutto il contrario di quanto accade nel Regno Unito dove succede (come nel 2018: il caso più eclatante) Ed Sheeran si può ritrovare a pagare più tasse di Amazon e Sturbucks… Tax credit, ossia: meno tasse per i cantanti Il credito d’imposta, si legge nella documentazione ufficiale, «è riconosciuto: nella misura del trenta per cento dei costi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 settembre 2022) SiTaxper la musica, siper i cantanti. Stiamo parlando delo d’imposta con tetto fino a 75mila euro previsto per quelle imprese del settore dello spettacolo e della musica con spese fino a 250mila euro. Un’agevolazione fiscale che premia diversi nomi noti del panorama musicale di casa nostra. Praticamente tutto il contrario di quanto accade nel Regno Unito dove succede (come nel 2018: il caso più eclatante) Ed Sheeran si può ritrovare a pagare piùdi Amazon e Sturbucks… Tax, ossia:per i cantanti Ilo d’imposta, sinella documentazione ufficiale, «è riconosciuto: nella misura del trenta per cento dei costi ...

