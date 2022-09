"Sei una me***a, vaffan***". Gnocchi perde la testa: valanga di insulti a Romita (Di venerdì 30 settembre 2022) Scontro al Gf vip, tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita su come fare la spesa per tutta la settimana nella Casa. Il fratello del comico Gene Gnocchi si è inferocito e ha insultato il giornalista, perdendo completamente la brocca. Come osserva tvblog, tutto è partito da Wilma Goich che ha consigliato di partire dalle esigenze della maggioranza e poi vedere chi ha intolleranze o allergie alimentari. A quel punto Charlie ha voluto sottolineare che nei primi giorni tutti si erano affidati alla mediazione dello "chef" Luca Salatino. Allora Attilio Romita ha sbottato: "Siete surreali quando fate la spesa". E Gnocchi si è infuriato: "Allora vieni te. Vieni tu! E allora taci. Ma siamo surreali, cosa vuol dire, siamo surreali? È un'offesa. Ma dai, ma falla tu invece. Surreale è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Scontro al Gf vip, tra Charliee Attiliosu come fare la spesa per tutta la settimana nella Casa. Il fratello del comico Genesi è inferocito e ha insultato il giornalista,ndo completamente la brocca. Come osserva tvblog, tutto è partito da Wilma Goich che ha consigliato di partire dalle esigenze della maggioranza e poi vedere chi ha intolleranze o allergie alimentari. A quel punto Charlie ha voluto sottolineare che nei primi giorni tutti si erano affidati alla mediazione dello "chef" Luca Salatino. Allora Attilioha sbottato: "Siete surreali quando fate la spesa". Esi è infuriato: "Allora vieni te. Vieni tu! E allora taci. Ma siamo surreali, cosa vuol dire, siamo surreali? È un'offesa. Ma dai, ma falla tu invece. Surreale è ...

marattin : Quanto avvenuto in Gran Bretagna (un intervento giusto - la riduzione fiscale - ma finanziato tutto a debito) dimos… - alex_orlowski : Gloria a te #Kvitka un fiore, sei un esempio per tutti noi, una grande madre che ha difeso la propria terra e il f… - Eurosport_IT : E noi abbiamo Perso ?? una leggenda ?? Sei grande @rogerfederer ?? (via rogerfederer/IG) #Federer |… - Pablo00152555 : @belladinotte23 @Zio_Dino Ma daiii… sei una gran figa…?? - lauconoe : RT @francycognato: DYLAN in clinica?? Questo cane dolcissimo e buono ha trascorso tutta la sua vita in canile Per lui ormai è tardi, è arriv… -