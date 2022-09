Nkunku è vicino al Chelsea per l’estate 2023

(Di venerdì 30 settembre 2022) Christophera vestire la maglia delnella prossima stagione. Dopo la campagna acquisti faraonica dei blues in estate, ecco pronto un altro grande acquisto. La nuova proprietà, presieduta da Todd Bohely, sta creando una squadra che punta a vincere ogni trofeo. Inoltre la società ha deciso pochi giorni dopo la fine del mercato estivo di affidare la panchina a Potter, ex tecnico del Brighton. In estate i colpi più altisonanti sono stati quelli di Aubameyang, Dogana, Koulibaly, Sterling e Cucurella. In uscita invece si sono registrate le cessioni di Lukaku e Werner, oltre alle partenze da svincolati di Rudiger e Christensen.al: affare da 60 milioni nelChristophercon molte probabilità passerà al...

Il talento del Lipsia avrebbe effettuato un controllo medico con il Chelsea in segreto: apparecchiato il trasferimento. Come riportato dalla Bild, poco prima della chiusura dell'ultima finestra di mercato Christopher Nkunku, asso francese del Lipsia ha effettuato in gran segreto un controllo medico con il Chelsea, a Francoforte. Una svolta clamorosa sul mercato potrebbe portare il Chelsea ad abbandonare la pista Leao.