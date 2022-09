Morte della madre di Anna Tatangelo, fa discutere la reazione di Gigi D’Alessio (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo la Morte di Palmira Vinci, madre di Anna Tatangelo, in tanti si aspettavano tra i messaggi di cordoglio anche quello di Gigi D’Alessio, che con la cantante è stato anni e da cui ha avuto il figlio Andrea, di 12 anni. E invece sta facendo rumore il silenzio di Gigi. Va detto che la separazione tra Anna Tatangelo e il cantante neo melodico napoletano non è stata pacifica, ma davvero questo può spazzare via anni insieme e portare D’Alessio a non fare neanche le condoglianze alla ex per un lutto così terribile? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Morta la madre di Anna Tatangelo: soffriva da tempo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo ladi Palmira Vinci,di, in tanti si aspettavano tra i messaggi di cordoglio anche quello di, che con la cantante è stato anni e da cui ha avuto il figlio Andrea, di 12 anni. E invece sta facendo rumore il silenzio di. Va detto che la separazione trae il cantante neo melodico napoletano non è stata pacifica, ma davvero questo può spazzare via anni insieme e portarea non fare neanche le condoglianze alla ex per un lutto così terribile? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Morta ladi: soffriva da tempo ...

istsupsan : ??Per prenderti cura della tua salute usa il #cuore ?????Un corretto stile di vita ti protegge dal rischio di malat… - Agenzia_Ansa : Una bara simbolo della 'morte' dei panificatori: così a Napoli la categoria ha protestato contro il caro bollette d… - civcatt : San Girolamo è stato uno degli studiosi della #Bibbia più influenti nella storia del cristianesimo. Modello per ese… - mittdolcino : @bagutti75 L'Italia deve uscire dall'euro pena la sua morte e quello di gran parte della classe media italiana Punt… - Alice70A : RT @Alberto63Al: E la morte non avrà più dominio. Più non potranno i gabbiani gridare ai loro orecchi, le onde rompersi urlanti sulle rive… -