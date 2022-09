Lazio, Immobile: «Infortunio? Con lo Spezia voglio giocare. Vi spiego cosa intendeva Sarri con il germe» (Di venerdì 30 settembre 2022) Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di questo inizio di stagione Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di questo inizio di stagione. Le sue dichiarazioni: RETROSCENA POST MIDTJYLLAND – «Dopo la Danimarca ho parlato con la squadra per spiegare ciò che intendeva il mister, aveva bisogno di un aiuto. Il germe sono i cali, la poca continuità, chi è emotivamente debole viene colpito di più. Però il calcio ti dà modo di riscattarti e noi a Cremona lo abbiamo dimostrato anche se la parola riscatto non piace a Sarri. Il prossimo step è non avere cali di concentrazione, quello è la cosa che fa arrabbiare di più il tifoso perché se tiri fuori prestazioni importanti e poi al 90° prendi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Ciro, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di questo inizio di stagione Ciro, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di questo inizio di stagione. Le sue dichiarazioni: RETROSCENA POST MIDTJYLLAND – «Dopo la Danimarca ho parlato con la squadra per spiegare ciò cheil mister, aveva bisogno di un aiuto. Ilsono i cali, la poca continuità, chi è emotivamente debole viene colpito di più. Però il calcio ti dà modo di riscattarti e noi a Cremona lo abbiamo dimostrato anche se la parola riscatto non piace a. Il prossimo step è non avere cali di concentrazione, quello è lache fa arrabbiare di più il tifoso perché se tiri fuori prestazioni importanti e poi al 90° prendi ...

