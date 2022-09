Kiev riprende il contrattacco | Lyman chiusa in una sacca

"Voglio che mi sentano a, che mi sentano in Occidente: le persone che vivono nel Lugansk, nel ... Putin ha condito gli annunci con la retorica della grande potenza cheil posto che le ...Poila marcia in avanti. E nello schermo compare un carro russo che va all'attacco in direzione del bosco. Dopo pochi secondi spara e fa saltare in aria il prima mezzo di. Le immagini ...L'annessione dei territori ucraini da parte di Putin provoca la reazione dell'Occidente - Zelensky: "L'Ucraina non negozierà con Putin presidente" ...Le parole del presidente ucraino in un videomessaggio. Presidente Duma esulta: 'Salvati in milioni da genocidio' ...