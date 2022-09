Gf Vip 7 | un’ex corteggiatrice di Luca Salatino commenta l’esperienza del vippone nel reality e lancia più di una stoccata a Soraia Ceruti

Leggi su isaechia

(Di venerdì 30 settembre 2022) Continua ad essere un protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip 7,, ex tronista di Uomini e Donne. Il motivo? Tutto ha avuto inizio con l’amicizia speciale instaurata nella Casa con Elenoire Ferruzzi. Quest’ultima, a un certo punto, ha inveito contro, accusandolo di essersi invaghito di lei ma di non volerlo ammettere in quanto lei appunto transgender. Questa discussione ha generato un confronto a tre, direttamente con la fidanzata di, scelta proprio negli studi di Uomini e Donne. A detta di, si è alzato un polverone inutile nei confronti di, che non si meritava affatto di essere trattato in quel modo, per la sua bontà e la sua genuinità. A scombussolare ancora di più gli equilibri nelle ...