(Di venerdì 30 settembre 2022) Mette in salvo un gatto dalla furia dell'. Mike Ross, 29 anni, ha compiuto un gesto eroico, uscendo di casa nel pieno della furia dell'che ha colpito la Florida per mettere in salvo ...

leggo.it

I cani sono in grado di fiutare lo stress umano: ecco i risultati di una ricerca Ilsalvato dall'uragano Ross, che vive a Bonita Springs nel sud - ovest della Florida, è stato evacuato nella ...Poi ilè stato messo in salvo anche grazie all'intervento di due extracomunitari che si sono prodigati per estrarlo da quella trappola mortale. Il fatto è stato postato sul social cittadino, ... Gattino rischia la vita durante l'uragano: ragazzo lo salva e diventa un eroe sui social Mette in salvo un gatto dalla furia dell'uragano. Mike Ross, 29 anni, ha compiuto un gesto eroico, uscendo di casa nel pieno della furia dell'uragano che ha colpito la Florida ...Cinghiali alle porte di Perugia . Prima l’avvistamento nell’area di piazzale del Bove e ora la comparsa di una gabbia di ...