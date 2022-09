Di Lorenzo: “Prima dicevano che non eravamo da Champions. Adesso…” (Di venerdì 30 settembre 2022) Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni sul club: ecco l'intervento del terzino italiano Leggi su pianetamilan (Di venerdì 30 settembre 2022) Giovanni Di, capitano del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni sul club: ecco l'intervento del terzino italiano

fattoquotidiano : Ancora prima di Mattarella, ci pensa il mondo olimpico a “incaricare” la leader di Fratelli d’Italia (di Lorenzo Ve… - WeAreTennisITA : ?? LORENZO TORNA A VINCERE ???? Prestazione impeccabile di Lorenzo in Francia, a cui basta vincere praticamente solo i… - DarioPuppo : Ma che splendida partita ha giocato #Musetti! ?Dopo il break subito in apertura, con il servizio ha comandato e chi… - OA_Sport : Lorenzo Musetti conquista la prima emifinale in carriera sul cemento indoor a Sofia - MercRF : RT @LorenzoAndreol4: Musettissimo!!! Lorenzo batte Jan-Lennard Struff 76 61 e approda in semifinale al #SofiaOpen. Quinta semifinale in car… -