Conte | stipendio ai big esclusi dalle elezioni | saranno dirigenti M5S

LucaGherardini3 : RT @MisssFreedom: Con i soldi del @Mov5Stelle (cioè dei cittadini) #Conte riconosce uno stipendio ai parlamentari che devono saltare un tur… - sysmedia68 : RT @MisssFreedom: Con i soldi del @Mov5Stelle (cioè dei cittadini) #Conte riconosce uno stipendio ai parlamentari che devono saltare un tur… - Giovann00341278 : RT @MisssFreedom: Con i soldi del @Mov5Stelle (cioè dei cittadini) #Conte riconosce uno stipendio ai parlamentari che devono saltare un tur… - mrghmilo : RT @LuisaMaccari: @matteorenzi #Renzi ancora non la pianti ? molla lo stipendio e vattene sei noioso anzi fastidioso sempre monotono OSSES… - ABobbiese : RT @MisssFreedom: Con i soldi del @Mov5Stelle (cioè dei cittadini) #Conte riconosce uno stipendio ai parlamentari che devono saltare un tur… -

giuseppechiusura campagna elettorale m5s 8 Da www.leggo.it Unoai big del Movimento 5 Stelle esclusi dalle elezioni, perché non eletti o perché non candidati per via del limite dei due mandati....questa mossa sembrerebbe molto probabile che anche Annamaria Bernardini de Pace e Antonio, ... Francesco ha guadagnato più o meno 84 milioni netti (l'ultimoera di circa 7 all'anno oltre ...Come non dare ragione a chi da tempo immemorabile sostiene che i politici grillini invece di pensare a creare occupazione nel Paese, hanno pensato solo a sistemarsi Conte si appresta a varare la fas ...In conferenza stampa Antonio Conte ha sciolto le riserve riguardo il suo futuro, incredibile quello che è successo ...