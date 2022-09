“A lei non gliene frega niente”: la Boldrini contestata in piazza | I malesseri della sinistra contro la sinistra (Di venerdì 30 settembre 2022) Le immagini della contestazione alla neoeletta deputata dem diventano virali, e mettono sotto i riflettori quanto il Partito Democratico non sia più in grado di rappresentare un certo elettorato E’ ormai virale da varie ore il video della contestazione a Laura Boldrini avvenuta in occasione della manifestazione indetta dal collettivo ‘Non una di meno’ in difesa dell’aborto. (Fanpage)Il confronto, dai toni fortemente accesi, è avvenuto fra un gruppo di ragazze e l’ex presidentessa della Camera, la quale si è dimostrata fortemente stizzita dall’atteggiamento di contestazione avuto nei loro confronti. Contestazione alla Boldrini, è scontro con le manifestanti in piazza: la replica di lei Come si può vedere dal video, la deputata, ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 30 settembre 2022) Le immaginicontestazione alla neoeletta deputata dem diventano virali, e mettono sotto i riflettori quanto il Partito Democratico non sia più in grado di rappresentare un certo elettorato E’ ormai virale da varie ore il videocontestazione a Lauraavvenuta in occasionemanifestazione indetta dal collettivo ‘Non una di meno’ in difesa dell’aborto. (Fanpage)Il confronto, dai toni fortemente accesi, è avvenuto fra un gruppo di ragazze e l’ex presidentessaCamera, la quale si è dimostrata fortemente stizzita dall’atteggiamento di contestazione avuto nei loro confronti. Contestazione alla, è scon le manifestanti in: la replica di lei Come si può vedere dal video, la deputata, ...

CarloCalenda : Rula questa è una bassezza. Non si fa politica così e tanto meno giornalismo. Quello che ha fatto il padre della Me… - elio_vito : Che la stampa spagnola, ripresa anche da giornali italiani, peschi storie di trent’anni fa del padre di Meloni, ora… - rubio_chef : Lei lo sa? Anche i palestinesi sanno cos’è l’indifferenza generale da 74 anni eppure non sono mai stati nominati da… - brunamar14 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 30.09.2022 Non conosciamo nulla di lei, è stata trovata in un’aiuola vicino all’aeroporto, piena di piaghe e con i… - ignahc : Io mangiato un po’ di pasta, lei va bhe mangiato giusto tre penne di numero ?? ma non mangia tantissima pasta -