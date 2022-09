60° anniversario Concilio Vaticano II: serata speciale su Tv2000 (Di venerdì 30 settembre 2022) ‘Il Concilio del futuro’, in diretta mercoledì 5 ottobre ore 21.40 con il card. Zuppi e mons. Bettazzi, ultimo padre conciliare in vita ROMA – In occasione del sessantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, Tv2000, mercoledì 5 ottobre alle ore 21.40, dedica in diretta una serata speciale all’evento che ha segnato la storia recente della Chiesa cattolica. Partendo dalla grande celebrazione dell’11 ottobre 1962 nella Basilica di San Pietro e dall’improvvisato “discorso della luna” pronunciato da Papa Giovanni XXIII quella stessa sera, l’appuntamento propone un percorso tra passato e presente, tra memoria e profezia, lungo il sentiero che collega il Concilio Vaticano II al processo sinodale in atto. “Il ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 settembre 2022) ‘Ildel futuro’, in diretta mercoledì 5 ottobre ore 21.40 con il card. Zuppi e mons. Bettazzi, ultimo padre conciliare in vita ROMA – In occasione del sessantesimodell’apertura delII,, mercoledì 5 ottobre alle ore 21.40, dedica in diretta unaall’evento che ha segnato la storia recente della Chiesa cattolica. Partendo dalla grande celebrazione dell’11 ottobre 1962 nella Basilica di San Pietro e dall’improvvisato “discorso della luna” pronunciato da Papa Giovanni XXIII quella stessa sera, l’appuntamento propone un percorso tra passato e presente, tra memoria e profezia, lungo il sentiero che collega ilII al processo sinodale in atto. “Il ...

Lopinionista : 60° anniversario Concilio Vaticano II: serata speciale su Tv2000 - RubenCa47942521 : L’11 ottobre 2022, memoria di San Giovanni XXIII, papa, in occasione del 60° anniversario dell’inizio del Concilio… - obfcpepperland : 60^ anniversario #LoveMeDo 5 ottobre Stazione Birra #Roma. #TheBeatles #Beatles #Beatles60 - DiocesiPalestri : Il prossimo 16 settembre, in occasione del 60° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, il Vescovo… - juancarvaticano : RT @UCEPO: 11 ottobre 2022, in occasione del 60° anniversario dell’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II, alle ore 17.00, il Santo Padr… -