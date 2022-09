Ucraina, Zelensky ai cittadini russi: 'Combattete per la vostra libertà' (Di giovedì 29 settembre 2022) Volodymyr Zelensky ha esortato i russi a combattere per i loro diritti e la loro vita e a non 'intromettersi' in Ucraina. 'Per quanto riguarda la situazione al fronte, ci è tutto chiaro. Perciò lo ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 settembre 2022) Volodymyrha esortato ia combattere per i loro diritti e la loro vita e a non 'intromettersi' in. 'Per quanto riguarda la situazione al fronte, ci è tutto chiaro. Perciò lo ...

GiovaQuez : Orsini: 'Non è possibile che qui si parli solo bene di Zelensky, il suo atteggiamento porterà alla distruzione di u… - UKRinIT : Il 06 ottobre alle 17:30 presso la biblioteca comunale di Taranto si terrà la presentazione del libro di Massimilia… - LiaQuartapelle : Putin voleva sostituire Zelensky con “un governo di persone perbene”. L’imbarazzo a ascoltare un ex presidente del… - ledicoladelsud : Ucraina, Draghi sente Zelensky: “Referendum illegali, Italia non riconosce esito” - askanews_ita : #Draghi sente #Zelensky: non riconosciamo i referendum #Ucraina #Guerra #Russia -