(Di giovedì 29 settembre 2022) Il giorno tanto atteso è arrivato:, in mattinata, uscirà finalmente lae chi il 6 settembre scorso si è seduto tra i banchi, di tutta Italia, per svolgere ildie tentare di entrare nella facoltà per studiare, avrà il risultato. I candidati, dopo aver svolto la prova, il 23 settembre sono venuti a conoscenza dei loro punteggi, con la scheda anagrafica e il modulo risposte. Ora, però, ci sarà lafinale, quella che stabilirà in ordine di merito gli studenti che potranno immatricolarsi, quelli che si sono ‘guadagnati’ uno dei 14.470 posti disponibili. Leggi anche:di, le prove: domande, posti disponibili e graduatorie Come funziona la ...

CorriereCitta : Test Medicina 2022, oggi esce la graduatoria nazionale: ecco a che ora e dove #testmedicina - lacittanews : Siamo stati a Mezzane di sotto, dove vive lo studente da record Zenari ha passato il test di medicina con il punteg… - gbiondizoccai : 'Per il 2023/2024, l’ammissione ai corsi di laurea magistrale di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi denta… - larenait : Da stamattina è ufficiale: Zenari ha passato il test di medicina con il punteggio più alto, classificandosi al prim… - ventunootto : RT @Tommothetease10: DOMANI TEST DI MEDICINA QUINDI -

... è l'aspirante camice bianco che ha totalizzato il punteggio più alto ald'ingresso adel 6 settembre scorso . Con i suoi 90/novantesimi ha battuto 58mila coetanei di tutta la nazione , ...SCUOLA/ "Senza ricominciare dalle emozioni ci restano solo estraneità e conformismo", come candidarsi ed entrare in graduatoria Iper l'accesso aprevedono 50 quesiti in ...Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi, in mattinata, uscirà finalmente la graduatoria nazionale e chi il 6 settembre scorso si è seduto tra i banchi, di tutta Italia, per svolgere il test di medicin ...Si potrà partecipare alla prova dal penultimo anno superiori e, in caso di fallimento, si potrà ritentare alla sessione successiva ...