"Non riconosceremo i referendum russi". Draghi conferma l'appoggio a Zelensky

Il colloquio tra i due si è incentrato sugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Draghi ha assicurato che l'Italia non riconoscerà l'esito del referendum russo

