Matrimonio civile a 100 metri di profondità, sabato 1 ottobre, alle Grotte di Villanova (Di giovedì 29 settembre 2022) DCIM\100MEDIA\DJI 0343.JPGMatrimonio sotterraneo, a 100 metri di profondità: le Grotte di Villanova, già propostesi come specialissima location per sfilate di moda, aprono adesso anche agli sposalizi civili, candidandosi a sede esclusiva per il giorno del “sì”. Al momento si tratta dell’unico caso in Friuli Venezia Giulia. sabato 1 ottobre il debutto della nuova esperienza, con la prima unione, che verrà celebrata nella maestosa Sala Regina Margherita: a sposarsi un giovane friulano e una ragazza australiana, che saranno uniti in Matrimonio da Mauro Pinosa, vicesindaco di Lusevera e presidente del Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova. La cerimonia sarà bilingue, in italiano e in inglese, e si chiuderà ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 settembre 2022) DCIM\100MEDIA\DJI 0343.JPGsotterraneo, a 100di: ledi, già propostesi come specialissima location per sfilate di moda, aprono adesso anche agli sposalizi civili, candidandosi a sede esclusiva per il giorno del “sì”. Al momento si tratta dell’unico caso in Friuli Venezia Giulia.il debutto della nuova esperienza, con la prima unione, che verrà celebrata nella maestosa Sala Regina Margherita: a sposarsi un giovane friulano e una ragazza australiana, che saranno uniti inda Mauro Pinosa, vicesindaco di Lusevera e presidente del Gruppo Esploratori e Lavoratoridi. La cerimonia sarà bilingue, in italiano e in inglese, e si chiuderà ...

