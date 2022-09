LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: trionfa Sjoerd Bax che batte Valverde in volata (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST 16.29 Calcolata male la volata da parte di Valverde, partito ai 300 metri dal traguardo. Rimasto al vento troppo presto, Bax ha aspettato il momento giusto passando tra Formolo e Piccolo e andando a vincere di due biciclette di vantaggio. 16.28 Quinto Pozzovivo avanti a Guillaume Martin, Rigoberto Uran, Vincenzo Nibali ed Enric Mas. Oldani vince invece la volata del decimo posto. 16.27 Ai piedi del podio invece Davide Formolo (UAE Team Emirates). 16.25 Terzo posto per Andrea Piccolo (EF Education-Easypost); per lui un po’ di rammarico, perché aveva preso la ruota di Valverde per poi perdere ritmo e voltarsi verso Uran. 16.24 E VINCE Sjoerd BAX! L’OLANDESE LEGGE BENISSIMO LA volata E VINCE LA Coppa ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST 16.29 Calcolata male lada parte di, partito ai 300 metri dal traguardo. Rimasto al vento troppo presto, Bax ha aspettato il momento giusto passando tra Formolo e Piccolo e andando a vincere di due biciclette di vantaggio. 16.28 Quinto Pozzovivo avanti a Guillaume Martin, Rigoberto Uran, Vincenzo Nibali ed Enric Mas. Oldani vince invece ladel decimo posto. 16.27 Ai piedi del podio invece Davide Formolo (UAE Team Emirates). 16.25 Terzo posto per Andrea Piccolo (EF Education-Easypost); per lui un po’ di rammarico, perché aveva preso la ruota diper poi perdere ritmo e voltarsi verso Uran. 16.24 E VINCEBAX! L’OLANDESE LEGGE BENISSIMO LAE VINCE LA...

